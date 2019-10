Non è l'Arena, Daniela Santanchè contro l'ex Br Etro: "Uno scandalo, non è un cittadino come me"

"Non posso considerarlo un cittadino come me". Daniela Santanchè, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, continua a picchiare duro contro Raimondo Etro, ex membro (pentito) delle Brigate rosse che percepisce il reddito di cittadinanza. Una stortura della legge tipicamente italiana che indigna l'esponente di Fratelli d'Italia: "Lo trovo scandaloso".











In studio c'è lo stesso Etro, cui Luca Telese rende onore per il pentimento per l'adesione alla lotta armata. Ma l'ex Br non chiede scusa alla Santanchè per gli insulti che le riversato contro su Facebook: "Perché non dimentico che lei la settimana scorsa (sempre a Non è l'Arena, ndr) mi ha invitato a trovare lavoro presso le cooperative rosse per pulire le latrine nei centri di accoglienza".