L'Aria Che Tira, Annalisa Chirico sulla lotta dei 5S per i sottosegretari: "A vincere è stato Casaleggio"

"Colpisce la strana genesi di questo esecutivo, nato senza il consenso dei cittadini" commenta così, ai microfoni dell'Aria Che Tira, Annalisa Chirico la lista dei sottosegretari presentati dal Conte bis: "Mi ha colpito la lotta fratricida interna al Movimento 5 Stelle per avere questi posti. Davide Casaleggio ha vinto perché è riuscito a mettere Stefano Buffagni (interessante anche per la Casaleggio Associati) il suo uomo di punta, al Ministero dello Sviluppo Economico. I cittadini restano spaesati".

Qualche giorno prima la firma del Foglio aveva esposto i molteplici dubbi sull'Ue: "La forza della coalizione giallorossa si misurerà durante la manovra economica, perché non credo che l'Europa sarà così indulgente nei confronti del nostro Paese. Ursula von der Leyen ha già detto chiaramente che Roberto Gualtieri, neo ministro dell'Economia, vanta un passato da parlamentare europeo. Motivo per cui conosce bene le regole di Bruxelles. E quelle regole del Patto di Stabilità vanno rispettate per cui non credo che sarà una manovra allegra".