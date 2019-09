Debora Serracchiani: "Il governo non lo decide Salvini". Massimo Garavaglia: "Avete perso tutte le elezioni"

"Siamo in una democrazia parlamentare. I governi si formano in Parlamento non è che li decide Matteo Salvini al Papeete". Debora Serracchiani, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, si scontra con il leghista Massimo Garavaglia che le risponde: "Avete perso tutte le elezioni". E ancora: "A noi interessa fare le cose, non le poltrone. Il governo era fermo, bloccato. C'erano 38 miliardi di opere ferme perché il ministro Danilo Toninelli non firmava mai i commissari. E noi non potevamo stare lì a scaldare la sedia. Adesso la De Micheli diventa una statista perché va lì e firma...".