Guarda In Onda, e come al solito Diego Fusaro è costretto a saltare sul divano di fronte alle parole degli ospiti di Parenzo e Telese su La7. Lunedì sera è stato il turno di Pier Luigi Bersani: "Sono pronto a sostenere Conte ma alcune correzioni sono necessarie", spiega l'ex segretario del Pd, confluito poi in LeU.











Si dice disposto "a dare consigli" a Zingaretti e preme per nuove politiche sul lavoro come priorità dell'eventuale governo giallorosso. "Bersani che parla di difesa del lavoro dopo che le sinistre fucsia e arcobaleniche hanno massacrato lavoratori a colpi di Jobs Act è tragicomico", incalza Fusaro su Twitter. "La smetta di dire che difendete il lavoro e il popolo. Voi difendete Ue, mercati e padroni. E il popolo l'ha capito".