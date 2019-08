Daniela Santanchè si è fatta un video in spiaggia per augurare a tutti i suoi "amici" un buon Ferragosto. "Questo Paese deve essere governato dalla Lega e da Fratelli d'Italia", dice, "bisogna tornare al voto". Peccato che proprio mentre tiene il suo discorso, dietro di lei un uomo si fa una accuratissima doccia, tanto da allargare il costume e cominciare, per così dire, a farsi un lungo bidet. Ovviamente la Pitonessa non si accorge di nulla e il filmato da lei pubblicato diventa virale.