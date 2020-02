Coronavirus? #Milanononsiferma, il video di Beppe Sala diventa virale su Instagram

Il Bosco verticale, il Duomo, la Galleria, i cantieri che lavorano, le persone che non stanno mai ferme. L'energia e i ritmi vorticosi di Milano che vuole rallentare nonostante l'emergenza coronavirus nella clip pubblicata dal sindaco Beppe Sala su Instagram. 37 secondi con l'hashtag #milanononsiferma apprezzati dai follower tanto che il video ha raccolto in pochi minuti oltre 30 mila like diventando subito virale.