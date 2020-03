Coronavirus, video-messaggio dall'hotel di Alassio: "Primi giorni infernali, le istituzioni spaesate"

Un messaggio, toccante e appassionante, che arriva direttamente dall'hotel di Alassio in Liguria, dove si è verificato un caso di coronavirus che ha costretto dipendenti e ospiti a un lungo periodo di quarantena. Un video-messaggio proprio di due dipendenti dell'hotel, che vogliono rassicurare, dare informazioni, raccontare e anche velatamente accusare chi, all'inizio dell'emergenza, forse non si è mostrato esattamente in grado di gestirla. Mascherina sulla bocca, le ragazze spiegano: "Siamo in diretta dall'hotel, siamo stati coinvolti da questo coronavirus. Volevamo aggiornare i nostri clienti affezionati, speriamo lo rimarrete ancora: qua la situazione sta migliorando. I clienti sono quasi tutti partiti per le loro destinazioni". Dunque, sottolineano: "I primi giorni sono stati davvero infernali, tutti comprese le istituzioni non erano in grado di capire cosa fare e come fare. Speriamo che ora sia quasi finita".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev