Anche Papa Francesco ogni tanto si ammala. Il Capo della Santa Sede, si affaccia alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, dopo l'Angelus davanti ai fedeli e ai pellegrini riuniti in piazza San Pietro: "Purtroppo il raffreddore mi costringe a non partecipare quest'anno agli esercizi spirituali: seguirò da qui la meditazione. Mi unisco spiritualmente alla curia e a tutti coloro che stanno vivendo momenti di preghiera facendo gli esercizi spirituali". Una dichiarazione che ai tempi del coronavirus può suonare un po' come psicosi, ma che Bergoglio non ha neppure menzionato.

Poi la solita predica sui migranti: "Sono un po' rattristato - prosegue - per le notizie che arrivano di tanti isolati, tanti uomini, donne, bambini cacciati via a causa della guerra. Tanti migranti che chiedono rifugio nel mondo, e aiuto. In questi giorni la cosa è diventata molto forte. Preghiamo per loro".