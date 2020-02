Attilio Fontana con la mascherina in diretta: coronavirus, il colpo finale al governo Conte?

Una accelerazione improvvisa. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana mercoledì sera si presenta ai suoi concittadini su Facebook con una mascherina sul viso: "Sembra che abbiano accertato che una mia stretta collaboratrice abbia contratto anche lei il coronavirus".



L'effetto è devastante, il governatore leghista si mostra affranto: "Si tratta di una persona con la quale io lavoro costantemente, che stimo tantissimo e che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima. Purtroppo è risultata positiva al virus". Il governatore poi spiega il motivo della sua scelta: "Anche noi che facciamo parte della stessa squadra, i miei collaboratori, gli assessori siamo stati sottoposti ad un test per verificare le nostre condizioni. L'esito è arrivato pochi minuti fa e al notizia è positiva - ha precisato Fontana - : per ora io non ho contratto nessun tipo di infezione, così come tutte le persone che si sono sottoposte a questo test, perciò possiamo continuare a lavorare per cercare di interrompere la diffusione di questo virus".





Il messaggio, politico e mediatico, è forte: dal cuore della Lombardia, la regione del primo focolaio nel Lodigiano, il governatore fa capire all'Italia che il virus può colpire tutti, indiscriminatamente. E questo messaggio arriva dopo ore di tensione massima tra la Regione Lombardia, l'ospedale di Codogno e il premier Giuseppe Conte, accusato più volte di essere "incapace", "ignorante" e "strumentale" nell'accusare i medici anziché nel fare ammenda dei ritardi del governo. La realtà e la percezione si confondono: Lombardia e Veneto si sentono "sole" ad affrontare l'emergenza, con il governo romano lontanissimo. Poche ore prima di Fontana, il suo capo di partito Matteo Salvini ha chiesto un incontro al presidente Mattarella rilanciando l'idea di un "governissimo". Ecco perché la mascherina del governatore potrebbe essere l'ultima picconata a questo esecutivo.