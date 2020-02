Coronavirus, come si vive in quarantena: le immagini dall'hotel di Alassio

Vi chiedete come si vive in isolamento da coronavirus? Ecco una testimonianza diretta, che arriva da Alassio, in Liguria, dall'hotel posto in quarantena. All'interno della struttura un gruppo di 34 anziani, nell'hotel dal 18 febbraio scorso. La persona risultata positiva al Covid-19 era arrivata una settimana prima, l'11 febbraio. Scontata la quarantena per il gruppo, mentre c'è un po' di preoccupazione per un gruppo di artigiani che aveva lasciato l'albergo poco prima. Nel video che potete vedere, ecco le immagini filmate da alcune persone che sono recluse all'interno, in isolamento. Dal balcone, si nota come l'albergo sia circondato da ambulanze.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev