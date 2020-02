Stefano Nicolao e l’arte dei costumi: l'intervista di Viviana Battaglione

È stato annullato, a causa del coronavirus il festeggiamento finale del carnevale a Venezia il cui tema quest’anno è: IL GIOCO, L’AMORE e la FOLLIA.Tema che suona una beffa in questi giorni in cui la gente è terrorizzata e gli abitanti dei luoghi dei focolai sono in quarantena.

Ma ricordiamo l’apertura ufficiale del Carnevale in piazza San Marco con l’emozionante volo dell’angelo. Accolto nell’affollato parterre dai gruppi delle rievocazioni storiche in costume, ha sciolto la tensione del volo, l’abbraccio del Doge e del pubblico, elettrizzato dallo spettacolo scenografico che celebra sempre, anche sui network nazionali e internazionali, il Carnevale di Venezia.

Il costumista Stefano Nicolao, autore dell’Angelo che è stato in volo il 16 febbraio a Piazza San Marco,(evento sponsorizzato da Aperol), ci parla della passione del suo lavoro e della sua carriera. Come ormai da tradizione, è stata la Maria vincitrice del Carnevale 2019 Linda Pani a vestire i panni del nuovo Angelo.



di Stefania Giacomini