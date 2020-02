Coronavirus, il governatore lombardo Fontana: "Poco più di un'influenza, forse all'estero..."

"È poco più di normale influenza". Anche Attilio Fontana, governatore della Lombardia, invita tutti a "sdrammatizzare" sul coronavirus, dopo giorni di allarme sui numeri di vittime e contagiati. "In altre parti del mondo forse un numero elevato di tamponi come abbiamo fatto noi non si fa, per cui la tranquillità, è un potesi, non sono certo di quello che dico, ma può darsi che sia basata sul fatto che non si conosce l'effettiva entità della diffusione del virus''.





Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev