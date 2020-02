Coronavirus, Giulio Gallera: "Cercare il paziente zero non ha più senso", situazione fuori controllo?

La ricerca del paziente zero che ha causato i numerosi contagi di coronavirus è sempre più difficile. Per Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, ora non "ha neanche più senso". La diffusione dell'epidemia cinese è talmente incontrollabile che è impossibile dare la caccia a chi ha scatenato tutto.

Una ricerca, questa, ancora più complessa se si ricordano le parole di Angelo Borrelli, il capo della Protezione civile che a Mezz'ora in più ha riferito: "Assieme al Ministero della Salute stiamo lavorando al piano di pandemia nazionale, c'è una ricognizione sui posti letto, sulle risorse sanitarie, ma il paziente zero potrebbe essere un soggetto che è guarito ma che ha contagiato altre persone". Insomma, un'impresa non semplice. Quello che si pensava essere l'uomo che ha contagiato il primo infetto, il 38enne del lodigiano, è infatti risultato negativo al test dell'epidemia e anche privo di anticorpi con cui avrebbe potuto debellare in fretta il virus.

