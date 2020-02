Coronavirus, la risposta dei ragazzi veneti alla giornalista: "Paura? No, noi abbiamo l'alcol. Ci proteggerà"

La giornalista di una tv locale si avvicina ad un gruppetto di ragazzi seduti al tavolino di un bar di Vò Euganeo dove ci sono i primi contagiati da Coronavirus. I primi infettati in Veneto. La cronista televisiva chiede agli avventori se siano preoccupati dopo quello che è successo. E uno di loro, in assoluta serenità, risponde: "Paura? No, noi abbiamo l'alcol. Ci proteggerà". Un video esilarante, dissacrante, che sta facendo il giro dei social.

Intanto però è salito a dodici il bilancio delle persone infette da Coronavirus in Veneto, compreso l'uomo deceduto nella notte, annuncia il governatore Luca Zaia, a conclusione di una riunione operativa che si è tenuta a Marghera (Venezia). Le indagini hanno confermato che esiste una comunità cinese che frequentava il bar di Vò Euganeo, lo stesso bar frequentato dai primi due contagiati. Nei confronti di nove di loro si è proceduto con un test e con il ricovero nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale.