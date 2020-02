Vela Verde di Scampia, iniziato l'abbattimento: Napoli dice addio al simbolo di Gomorra

Inizia alle 11.17 la giornata da ricordare del quartiere di Scampia a Napoli. Sotto gli sguardi emozionati delle persone, accorse in strada e affacciate ai balconi, le pinze meccaniche aggrediscono la Vela A, la Vela verde, dove campeggiano due striscioni: "Scampia vuole tutto" e "Questo è solo l’inizio", si legge scritto in rosso. È la prima fase del progetto "Re-Start Scampia", che prevede la demolizione della struttura in circa 40 giorni. A seguire saranno abbattute anche le Vele C e D mentre per la B è prevista la riqualificazione. Sì, perché riqualificazione e rigenerazione urbana sono le parole d’ordine per il futuro del quartiere: nella zona, diventata simbolo di Gomorra, spaccio e degrado, la voglia di riscatto emerge dalle espressioni dei rappresentanti della comunità ma anche dei cittadini e degli studenti. Non usa giri di parole il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: "Oggi il Comitato Vele, gli abitanti di Scampia, la città battono Gomorra e camorra 3 a 0".