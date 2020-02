Jonis Bascir parla di Full Mony: un successo al Teatro Sistina

L’entusiasmo del cast, poco prima di andare in scena al Teatro Sistina, ha trasformato la strada in un palcoscenico a cielo aperto. Con l’orchestra di fiati e l’ensemble di ballerini scatenati con il tip tap sopra un furgone, una grande ruspa ha accompagnato l’arrivo tra la folla dei mitici protagonisti della divertentissima commedia musicale di Massimo Romeo Piparo, giunta finalmente a Roma con un successo già consolidato, 70 mila spettatori in poco più di 3 mesi di repliche: Paolo Conticini e Luca Ward, con Gianni Fantoni, Nicola Vaporidis e Jonis Bascir (che nel servizio ci racconta particolari del musical e il tema serio del precariato seppur presentato con ironia) sono arrivati davanti al Sistina con i costumi di scena, pronti a far divertire il pubblico per una Première indimenticabile.

In scena esattamente a vent’anni dalla Prima a Broadway, il musical ha mantenuto la promessa non solo di divertire il pubblico, ma anche di sorprenderlo, grazie a qualche ingrediente “hot”,e l’allestimento con orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. Lo spettacolo resterà in scena al Teatro Sistina fino a domenica 8 marzo, prima di proseguire in Tour nei principali teatri italiani.

di Stefania Giacomini