Orrore a Catania, due minorenni picchiano le compagne: denunciate per lesioni e minacce

La Polizia di Catania ha identificato e denunciato in stato di libertà due ragazze, di anni 14 e 11, ritenute responsabili di lesioni personali e minacce gravi nei confronti di due coetanee. Le indagini della Polizia Postale hanno accertato che le minori si erano risentite con le vittime per futili motivi e le avevano attese all´uscita da scuola aggredendole violentemente. La scena di violenza era stata ripresa con uno smartphone e, successivamente, divulgata sui social. In seguito, minacce e insulti sono continuati sui social. La Procura per i minorenni ha immediatamente disposto l´audizione dei minori e il sequestro dei dispositivi mobili con la rimozione del video. L´indagine è partita dalla segnalazione dell´istituto scolastico, una scuola media del centro catanese.