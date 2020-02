Il Maxxi compie dieci anni: telaio di arte e società

E’ stata una giornata delle grandi occasioni l’anniversario dei 10 anni di attività del Maxxi. Sono pochi per un museo di arte contemporanea ma soo stati fatti passi avanti significativi. Raddoppiato il numero delle opere permanenti (530 unità su 235), quasi triplicati le fotografie e i progetti d’architettura (230.000 su 80mila). I visitatori sono più che raddoppiati, 106mostre, 125.200 sono stati i partecipanti delle attività educative e di formazione. Dati che Giovanna Melandri ha enunciato con orgoglio al Ministro Dario Franceschini che con il Mibact è uno dei sostenitori piu’ importanti della Fondazione Maxxi insieme a tanti sponsor privati. Molte le mostre annunciate per l’anno in corso ma la novità piu’ eclatante è la prossima apertura del Maxxi Aquila in un edificio antico ristrutturato. “Una bella sfida e segnale di riscatto di una città distrutta dal terremoto- ha detto il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo”segno che l’Italia non ha a cuore solo il patrimonio artistico antico – ha aggiunto - ma da qualche anno sta volgendo la sua attenzione anche all’arte contemporanea”.



di Stefania Giacomini