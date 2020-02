Coronavirus, il microbiologo Rino Rappuoli: "Peggio della Sars, ogni quanto raddoppiano i casi"

Sono 910 i morti del coronavirus. Numero che supera nettamente quello delle vittime dell'epidemia Sars se si considera anche che i contagiati - secondo le autorità cinesi - sono circa 34.500. Eppure per molti questi dati non sono del tutto corretti. Modelli dell'Imperial College di Londra e dell'Università di Hong Kong, citati dal professor Rino Rappuoli dell'ateneo britannico, infatti, indicano che il numero dei contagiati potrebbe essere molto più alto di quello ufficialmente dichiarato.

Già lo scorso 28 gennaio, riporta il Giornale, secondo i calcoli dell'Imperial College, gli infettati dovevano essere circa 75mila, e in base ai modelli disponibili sull'indice di infettività "i casi dovrebbero raddoppiare ogni 6,4 giorni, quindi dovrebbero esserci molte più persone infettate rispetto ai dati ufficiali" secondo il microbiologo. Oggi, dunque, questi dovrebbero essere più di 150mila, 200mila o 300mila. "E io - conclude Rappuoli - non so se queste informazioni i cinesi le abbiano".

Fonte video della task force per gli aeroporti italiani: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev