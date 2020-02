Coronavirus, un'altra italiana dei 56 di Cecchignola ricoverata allo Spallanzani: in corso gli accertamenti

Un'altra persona pronta ad essere trasportata all'ospedale Spallanzani di Roma. Si tratta di una donna che si trovava alla Cecchignola insieme agli altri 56 italiani, ora in quarantena nel nucleo abitativo militare dopo essere rientrati con il primo volo da Wuhan lo scorso 3 febbraio.

La donna, riferiscono i responsabili della struttura romana, ha soltanto una congiuntivite ed è risultata negativa al test del coronavirus, ma - a scopo precauzionale - è stata trasferita in malattie infettive per ulteriori accertamenti. Nel frattempo nove italiani, compreso il diciassettenne di Grado che non era potuto volare con gli altri causa febbre, sono pronti a rientrare, dopo l'aggravarsi del bilancio. È notizia delle ultime ore infatti della morte a di un primo cittadino americano.

Fonte video della direttrice dello Spallanzani sui cinesi ricoverati: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev