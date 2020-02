Coronavirus, l'appello dei 600 italiani bloccati in Cina: "Aiutateci, abbiamo paura, vogliamo tornare a casa"

Almeno 600 italiani in attesa di rientrare dalla Cina. I cittadini, rimasti bloccati per la chiusura dei voli nel Paese a causa del Coronavirus, si appellano al governo. "Siamo tutti a rischio, non solo quelli di Wuhan, tutte le province cinesi hanno alti tassi di malati, abbiamo paura, aiutateci", questa la drammatica testimonianza di Gabriele Di Fazio, giovane ballerino romano che si trova a Kunming, nella provincia dello Yunnan, con la sua fidanzata. Secondo quanto raccontato dal 23enne infatti i voli per l'Europa e l'Italia sono "super-esosi, costano anche 3-4mila euro".

Intanto il ricercatore italiano rientrato dalla Cina con l'aereo militare assieme ad altri 54 connazionali rassicura: "Sono tranquillo, non ho paura. Sto bene nonostante sia positivo al coronavirus" afferma il giovane sottoposto a tutte le cure del caso.

Fonte video delle dichiarazioni di Borelli in merito agli scanner attivati negli aeroporti: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev