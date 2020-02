Meglio sopravvalutare il coronavirus che sottovalutarlo. Su questo sono d'accordo tutti gli esperti, di conseguenza il governo italiano alza il livello di allerta. Il commissario straordinario per l'emergenza, Angelo Borrelli, ha deciso di estendere i controlli con i termoscanner ai passeggeri di tutti i voli provenienti dall'estero, compresi quelli europei. Esclusi, invece, quelli nazionali. Ogni aeroporto italiano installerà gli scanner vicino alle uscite o all'area controllo passaporti.

In quelli senza la strumentazione i controlli saranno effettuati da medici e paramedici volontari con i termometri a pistola. Nel frattempo allo Spallanzani di Roma si aggravano le condizioni dei due turisti cinesi che, dopo aver contratto il coronavirus, sono stati trasferiti in terapia intensiva. "Hanno le cure migliori che si possono assicurare", ha dichiarato Giuseppe Conte da Londra, ma resta comunque la preoccupazione per le loro condizioni.