Coronavirus, Pier Paolo Sileri: "In volo dalla Cina vestiti come astronauti. Stanno tutti bene"

Il viceministro della Salute Pier Paolo Sileri è volato a Wuhan per riportare a casa i 56 connazionali isolati da giorni nell'epicentro dell' epidemia cinese. "I nostri connazionali stanno benissimo", racconta alla Stampa in edicola martedì 4 febbraio. "Ora resteranno sotto controllo per un massimo di due settimane e poi riprenderanno la loro vita. Sono stati seduti al di là di un telo trasparente oltre al quale c' eravamo noi, ma potevamo parlare".

"Avevano le mascherine fornite in un kit con l' Amuchina, due bagni per loro, una prima fila riservata al cambio dei neonati e all' allattamento. I bambini piccoli non si sono spaventati per il nostro abbigliamento da astronauti, una tenuta con tute, cuffie, guanti, occhiali a cui erano abituati e che avevano visto anche all' aeroporto a Wuhan. Ogni tanto, passando dal retro dell' aereo, andavamo da loro. Abbiamo visto i piloti durante il viaggio di andata ma al ritorno non c' è stata interazione".