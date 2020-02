Coronavirus, Luca Zaia guida le regioni del Nord: "Bimbi di ritorno dalla Cina 14 giorni lontani dalle scuole"

In quarantena i bimbi in arrivo dalla Cina e a rischio coronavirus. È la richiesta di Luca Zaia, governatore del Veneto, e dei suoi colleghi di Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Il leghista ha anticipato al TgR veneto la lettera che le quattro regioni del Nord intendono inviare al ministro della Sanità Roberto Speranza.











"Chiediamo che l'accesso dei bimbi in età scolastica , che provengono dalla Cina e dai territori problematici, siano tenuti fuori dalle scuole per un periodo di osservazione di 14 giorni, di natura sanitaria, anche se in età dell'obbligo, in modo da scongiurare l'eventualità di diffusione del Coronavirus".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Zaia e la "task force regionale anti-Coronavirus"