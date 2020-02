Soltanto pochi minuti prima, il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva parlato di "situazione sotto controllo". Il titolare del dicastero della Sanità faceva il punto sul coronavirus: "Non bisogna creare allarmismi. Ci sono solo 21 casi in tutta Europa. Stiamo parlando di numeri residuali". Argomentazioni più che solide, ma solo pochi secondi dopo si è appreso di un nuovo ricovero all'ospedale Spallanzani: "È ricoverato presso la struttura un paziente straniero, arrivato in tarda serata ieri in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al paziente è stato somministrato anche il test per il nuovo coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili", hanno reso noto in un bollettino medico. Un caso grave, insomma, di sospetto coronaviurs.

Successivamente, lo Spallanzani ha riferito delle condizioni dei due coniugi cinesi, primi due ricoverati in Italia ufficialmente per coronavirus. "Le condizioni generali di salute della coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo coronavirus sono stazionarie. Entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale". Si è poi appreso che "sono stati dimessi 20 pazienti dopo il risultato negativo dei test per il nuovo coronavirus. Tra questi - hanno fatto sapere dalla struttura sanitaria - ci sono l'uomo di nazionalità rumena e la donna di nazionalità cinese di Frosinone".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

In mattinata, intorno alle 10, è atterrato a Pratica di Mare l'aereo che ha ricondotto in Italia 56 connazionali dalla Cina. Il panico, però, ha colpito le Borse asiatiche, che hanno riaperto dopo il lungo stop per il Capodanno lunare: un crollo generalizzato dell'8%, pari a una perdita di capitalizzazione pari a 420 miliardi di euro. Il conteggio delle vittime da coronavirus, infine, è salito a 362 morti: ha ufficialmente superato la Sars, che si fermò a 349 vittime.