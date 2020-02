Coronavirus, allo Spallanzani isolato il virus. Speranza: grande passo avanti dall'Italia

Isolato allo Spallanzani il Coronavirus. È il ministro della Salute Roberto Speranza ad annunciare in conferenza stampa il grande passo avanti scientifico realizzato dall'istituto romano, insieme all'ospedale milanese Sacco il fiore all'occhiello italiano nel campo della ricerca sulle malattie infettive.











"Sono qui per esprimere vicinanza e ringraziamento ai medici dello Spallanzani, e proprio oggi abbiamo la notizia che allo Spallanzani è stato isolato il coronavirus. Una notizia molto importante di rilevanza internazionale", ha spiegato Sepranza. "Questo risultato - aggiunge il ministro - significa avere molte più chance di capire, di studiare, siamo molto orgogliosi che il nostro Paese abbia raggiunto questo obiettivo, le nostre conoscenze saranno messe a disposizione della comunità internazionale". Nel frattempo, in attesa di un vaccino, in Cina aumenta il bilancio del virus: oltre 300 morti e 14.000 contagi.