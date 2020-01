Coronavirus, Matano e la Vita in diretta con le immagini inedite dell'Hotel Palatino: "Arrivato il contagio"

Psicosi Coronavirus, le telecamere della Vita in diretta "entrano" nell'Hotel Palatino di Roma dove due turisti cinesi sono risultati contagiati dal virus che sta spaventando il mondo. Antonio Matano, il conduttore del programma di informazione del pomeriggio di Raiuno, mostra immagini inedite dal centro della Capitale, nel giorno in cui il virus è ufficialmente "arrivato" in Italia (guarda i video integrali su www.raiplay.it).





Ancora mistero sulle dinamiche del contagio. All'Istituto Spallanzani, insieme al Sacco di Milano il centro di eccellenza italiano per lo studio e la cura delle malattie infettive, sono 32 le persone "sotto osservazione", ma non ricoverate. Secondo il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto romano, "il rischio reale di trasmissione si verifica con persone sintomatiche e appena i due turisti hanno avuto i sintomi sono state seguite tutte le procedure. Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi". Lo smentisce il virologo Roberto Burioni, che anticipa via Twitter uno studio in uscita sulla rivista scientifica Medical Facts che afferma l'esatto opposto, sulla base di un contagio avvenuto in Germania.