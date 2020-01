"Il Coronavirus è arrivato in Italia, ce l'aspettavamo", spiega il direttore di Libero Pietro Senaldi. "Il governo si è riunito e ha detto: niente panico. Noi condividiamo gli inviti a non cedere al razzismo e alla caccia all'untore cinese, ma perché non ci sia panico il governo deve dare l'idea che il paese sia presidiato. I due contagiati sono arrivati da Wuhan il 23 gennaio, quando si sapeva già che la città era il focolaio del virus".













"Sul passaporto c'era scritto Wuhan - sottolinea Senaldi -, ma hanno potuto girare liberamente per l'Italia per una settimana. Si sono ammalati all'hotel Palatino di Roma: appena saputa la notizia si sono riuniti decine di giornalisti ma non c'era nemmeno un rappresentante del governo, sebbene Palazzo Chigi disti qualche centinaio di metri da lì. Insomma, non basta dire che tutto va bene perché non si diffonda il panico".