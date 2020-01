Primi due casi di coronavirus in Italia. La notizia la hanno data nella serata di giovedì Giuseppe Conte e Roberto Speranza in conferenza stampa. Si tratta di due coniugi cinesi provenienti dalla zona di Wuhan che si trovavano in Italia per turismo. E gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda sono arrivati da Agorà, il programma del mattino in onda su Rai 3, dall'inviato che si trovava fuori dall'hotel Palatino dove i due asiatici soggiornavano. "I due coniugi ora sono all'ospedale - premette -. La stanza dell'hotel Palatino è stata sigillata per consentire alla Asl le procedure di decontaminazione e chiaramente sono scattate le misure di sorveglianza sanitaria anche per le persone che erano entrate in contatto con i due coniugi, compreso il personale dell'albergo". L'inviato Rai poi sottolinea che "i due coniugi sono rimasti quasi sempre in stanza: si sono sentiti poco bene subito dopo essere arrivati. In albergo l'atmosfera ora è tranquilla e serena, non c'è allarmismo: dicono che è tutto sotto controllo", conclude. Niente allarmismo, insomma.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Conte e Speranza annunciano i due casi di coronavirus