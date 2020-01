Sardine, anche il leghista Morelli in piazza con loro: il gesto clamoroso in pubblico dopo "Bella ciao"

Sorpresa in piazza tra le sardine: c'è un "infiltrato". È nientemeno che Alessandro Morelli, il deputato della Lega e vulcanico "incursore" sui social. Stavolta, con il cappuccio ben calato in testa per evitare colpi di freddo e magari qualche reazione un po' troppo calorosa dagli anti-Salvini, il leghista ha trascorso una serata tra i discepoli di Mattia Santori in Emilia Romagna e si è anche goduto a modo suo Bella ciao.











Quando la banda conclude con "libertà", Morelli chiosa a modo suo: "Quindi il 26 gennaio vota Lucia Borgonzoni presidente". Non si tratta di un fulmine a ciel sereno: Morelli qualche giorno fa ha pensato bene di protestare contro la vergognosa prima pagina di Repubblica con titolone Cancellare Salvini presentando un esposto e portandosi il quotidiano diretto da Carlo Verdelli direttamente in bagno.