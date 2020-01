Matteo Salvini, i contestatori cantano "Scemo, scemo" e lui: "Mia figlia di 7 anni fa discorsi più articolati"

Dove c'è Matteo Salvini, ci sono i contestatori. Anche in occasione del comizio della Lega a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, i soliti provocatori non hanno evitato la polemica. Mentre il leader è intento a parlare per la campagna elettorale in vista delle regionali, dalla folla si sente in coro "Scemo, scemo, scemo". I soliti sovversivi che, immediatamente, l'ex ministro rimette al loro posto: "Mia figlia di 7 anni fa discorsi più articolati di voi" replica tra gli applausi dei numerosi sostenitori.

Già il giorno prima il leader leghista ha dovuto subire gli insulti della sinistra che lo ha accolta in piazza, a Ozzano (Bologna), con queste educate frasi: "Ma chi c*** sei? Vai a cag***. Ciao caro", sventola il dito medio uno, mentre un altro signore: "Vuoi riprendere sto ca***". Insomma, i buonisti non si smentiscono mai.



Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev