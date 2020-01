A difesa della famiglia tunisina a cui ha citofonato Matteo Salvini è intervenuto un parlamentare tunisino. L'assemblea legislativa di Tunisi ha affidato la sua reazione a Sami Ben Abdelaali. Le parole del leader della Lega al citofono hanno suscitato l'indignazione della popolazione tunisina, tanto che il suddetto parlamentare parla di "tunisini sbalorditi per le azioni vergognose dell'ex ministro dell'interno contro un minorenne e la sua famiglia". Ma il parlamentare tunisino ha un curriculum curioso, che potrebbe rivelare qualcosa di più sulla sua collocazione politica.

Ben Abdelaali, fino al 2019 consulente dell'ex governatore siciliano Rosario Crocetta, è uno dei tre deputati eletti nelle circoscrizioni estere (nel suo caso da Palermo, dove era residente). Su di lui indagò anche l'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) per presunte dichiarazioni mendaci nel suo curriculum. Il parlamentare tunisino ha ritenuto la mossa elettorale di Salvini "irrispettosa e denigratoria nei confronti della comunità tunisina in Italia, che è sana e lavoratrice". E, dopo aver chiesto le scuse ufficiali, aggiunge: "Anche se un parente di questa famiglia ha avuto precedenti penali, questo non giustifica una tale campagna di odio". Il caso si presta a diventare una questione internazionale e, come ha dichiarato il vicepresidente del parlamento tunisino Osama Al Saghir, potrebbe minare le relazioni tra i due Paesi.