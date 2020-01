Papa Francesco, i conservatori spaccano il Vaticano: "Una chiesa separata da Roma", verso lo scisma"

Lo "scisma" tedesco è vicinissimo, i cattolici ne sono sicuri. Qualche giorno fa infatti è stato organizzato a Monaco un evento per far fronte alle spinte riformiste della Chiesa tedesca. I conservatori non vogliono che il processo sinodale intrapreso dal cardinale Reinhard Marx e da altri vescovi progressisti - spiega Il Giornale - modifichi tanto la prassi della gestione ecclesiastica quanto alcuni punti essenziali della dottrina. "Chiediamo chiarezza a Papa Francesco - si legge in un documento pubblicato su Stilum Curiae -. Egli non ignora le posizioni dei vescovi tedeschi né il loro obiettivo, che è quello di estendere alla Chiesa universale le decisioni 'vincolanti' del loro 'sinodo permanente'. Se egli condivide le loro deviazioni dottrinali abbia il coraggio di dirlo apertamente".

E ancora: "Considerate le convinzioni ideologiche e le dichiarazioni pubbliche di molti vescovi tedeschi, non abbiamo dubbi a questo proposito: l'esito del percorso sinodale non può essere che la costituzione di una chiesa separata da Roma". I due anni di "concilio interno" - fanno presente i conservatori - non possono che produrre una sorta di effetto scismatico. Marx e gli altri sembrano infatti disposti a cambiare la dottrina sull'omosessualità, mettere in discussione il celibato sacerdotale ed istituire una forma di diaconato femminile. Al contrario di quanto invece sostenuto da Viganò e dai fronti più tradizionali della Chiesa.

