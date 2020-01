Bibbiano, le sardine costrette a lasciare la piazza a Matteo Salvini: "Ma risponderemo con le persone"

La piazza di Bibbiano andrà a Matteo Salvini. Ad annunciarlo sono state le sardine, che hanno incontrato i dirigenti della Questura della cittadina in provincia di Reggio Emilia dove il 23 gennaio la Lega ha in programma il comizio di chiusura per la campagna elettorale delle regionali in Emilia Romagna. La sardina Youness Warhou, con previdenza "sospetta", aveva fatto richiesta della stessa piazza prima dei vertici leghisti. Ne era nato un contenzioso piuttosto spiacevole, alla vigilia del voto del 26 gennaio, visto che da regolamento nell'assegnazione degli spazi pubblici vengono tutelati i soggetti politici ed elettorali, come appunto la Lega.





"Ieri sera abbiamo incontrato la Questura, che ci ha chiesto di fare un passo indietro - spiegano all'agenzia AdnKronos gli organizzatori del movimento 6000 sardine -. Noi rispettiamo la legge e le istituzioni, ma se saremo costretti a farlo risponderemo con una piazza. Con le persone". "C'è un documento che attesta che noi abbiamo fatto la richiesta per la piazza, richiesta che è stata protocollata - spiegano le sardine - ora c'è questo accordo che dà la precedenza, in campagna elettorale, ai partiti e la Questura vorrebbe che facessimo un passo indietro per dare la piazza alla Lega quando noi, rispettando la legge, abbiamo presentato una richiesta con largo anticipo". Poi quella che suona come una minaccia: "Se si va a vedere quante persone ci hanno scritto, anche sulla pagina Facebook dell'evento, in quanti ci stanno contattando, forse si dovrebbe tenere conto del fatto che le persone non sono poi così contente del comizio di Salvini". Gira e rigira, siamo sempre lì: il sogno di un mondo senza Lega.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini tuona contro la vergogna Pd di Bibbiano