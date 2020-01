Repubblica, Alessandro Morelli annuncia un esposto per il "titolo-porcata" "Cancellare Salvini"

La Lega passa all'azione contro Repubblica. Il titolo in prima pagina del quotidiano diretto da Carlo Verdelli in edicola mercoledì 15 gennaio, Cancellare Salvini, è stato definito "una schifezza" dal diretto interessato, Matteo Salvini, che ha parlato di "istigazione a delinquere". E ora Alessandro Morelli, deputato leghista e responsabile Editoria del partito, annuncia di aver presentato un esposto contro Repubblica per il "titolo-porcata".











"Quelli di sinistra con la puzzetta sotto il naso, che pensano di avere superiorità morale e giudicano sempre il prossimo e parlano di odio, quando sono loro a creare un clima di odio se ne dimenticano, anzi sono i primi fomentatori", accusa Morelli in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook. Il leghista alla fine del filmato fa un implicito riferimento al posto che dovrebbe occupare un titolo come quello di Repubblica, chiudendo con una passeggiata verso il bagno della Camera dei Deputati. "Saranno gli elettori di Emilia- Romagna e Calabria a dare il ben servito a certi partiti, sostenuti da certi giornali. In fondo dei giornali ognuno ci fa quello che crede", conclude sarcastico Morelli.