Il libro sul celibato è un caso Ratzinger toglie la sua firma. Ma il cardinale Sarah: "Ecco le lettere"

Sempre più scontro in Vaticano. Si profila una guerra interna Bergoglio-Ratzinger. Alla fine è dovuto intervenire direttamente monsignor Georg Gänswein, segretario particolare di Benedetto XVI e prefetto della Casa Pontificia, per chiudere definitivamente ogni polemica e fraintendimento sorto intorno a un libro pubblicato dal cardinale africano Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, presentato dalla stampa d' Oltralpe come un testo scritto a quattro mani dal porporato guineano, considerato uno degli uomini di punta del mondo tradizionalista, e da Joseph Ratzinger sul tema del celibato sacerdotale. "Si è trattato di un malinteso senza mettere in dubbio la buona fede del cardinale Sarah". Lo scrive il Giornale in edicola mercoledì 15 maggio.

La polemica era esplosa due giorni fa quando il quotidiano francese Le Figaro aveva annunciato l' uscita del volume contenente alcuni interventi di Benedetto XVI che, dopo un lungo silenzio, ha fatto sentire la sua voce, questa volta a seguito del recente Sinodo sull' Amazzonia, durante il quale si è parlato anche del tema del celibato sacerdotale. "Non posso tacere, il celibato è indispensabile", scrive Ratzinger nel suo appunto inviato a Sarah, presentato però da alcuni giornali come l' ennesima entrata a gamba tesa del Papa emerito contro Francesco. "Benedetto XVI non ha scritto alcun libro a quattro mani con il cardinale Sarah, si tratta chiaramente di un' operazione editoriale e mediatica dal quale il Papa emerito prende le distanze", aveva fatto poi sapere ad alcuni giornali in serata una fonte vicina a Joseph Ratzinger. Poi, sempre su Twitter, Sarah ha precisato: "Il libro sarà firmato soltanto da me con il contributo di Benedetto XVI, ma i contenuti del libro non cambiano. Il Papa emerito sapeva, abbiamo scambiato numerose bozze per stabilire le correzioni".