Sardine, anche Pif sul palco con Santori: "Alla loro età Salvini tirava uova in faccia a D'Alema"

"Finalmente mi sento meno solo". Tra le sardine mancava solo Pif, ex Iena al secolo Pierfrancesco Diliberto e notoriamente vicino alla sinistra. Il presentatore, attore e regista sarà il 19 gennaio a Bologna, sul palco dell'ultima grande manifestazione contro Matteo Salvini prima delle regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio. "Mi hanno telefonato dando per scontato che sposassi la causa. E hanno fatto bene", spiega Pif al Corriere della Sera. "Finalmente mi sento meno solo. Di colpo mi ritrovo tra tanta gente che ha voglia di manifestare perché non si riconosce in una certa politica. In America su tutto questo ci avrebbero già fatto un film". E chissà che non lo firmerà lui.











"Scendere in piazza è importantissimo: perfino la mafia temeva le piazze. Questi ragazzi hanno fatto tornare le persone a manifestare in un'epoca in cui il massimo sforzo è mettere un like", sottolinea l'artista siciliano. "Tra le Sardine poi non tutti necessariamente la pensiamo allo stesso modo, ma tutti contestiamo una certa visione politica", che è quella di Salvini. "Ho comprato online una maglietta con la scritta Bologna Padania. Salvini? I numeri contano, lui lo sa. Quando aveva l'età delle Sardine lui tirava le uova in faccia a D'Alema: noi non siamo così". Ripercussioni politiche sulla propria professione? "So per certo di aver pagato le mie prese di posizione - giura -, ma ho le spalle larghe per andare avanti. Certo, a volte ho un tempismo che mi dico: sei proprio un cretino. Ma se sono arrivato fino a qui è perché sono fatto così". Strano, nuotare con le sardine oggi sembra tutto tranne che controcorrente.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini contestato dalle sardine a Imola