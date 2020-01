Giallo in Vaticano e nuovi sospetti di "golpe" contro Papa Francesco (o contro Ratzinger?). In serata filtrano le parole di una "fonte molto vicina a Ratzinger", spiega il Corriere della Sera, secondo cui il Papa Emerito Benedetto XVI "non ha scritto un libro a quattro mani con il cardinale Sarah". Il libro in questione, Dal profondo del nostro cuore, è quello che ha fatto scoppiare il caso "celibato" a San Pietro. Secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Ratzinger avrebbe scritto parole di netta opposizione contro la proposta di ordinazione sacerdotale di uomini sposati avanzata dal Sinodo sull'Amazzonia e ancora all'esame di Bergoglio.





Si parla di una "evidente operazione editoriale e mediatica, dalla quale Benedetto si chiama fuori ed è totalmente estraneo". "Benedetto XVI - precisano dal suo staff - stava scrivendo diversi mesi fa un appunto suo sul sacerdozio e Sarah gli ha chiesto di vederlo: il Papa emerito lo ha messo a sua disposizione sapendo che lui stava scrivendo un libro sul sacerdozio". Ratzinger "chiederà siano cambiate le edizioni in stampa, firmando solo il suo contributo", conclude il Corriere della Sera. Ma intanto il caso è montato, con commenti incrociati sul dualismo, ormai insostenibile, tra Francesco e Benedetto XVI. Una polemica che indebolisce la Chiesa, ma rischia di cancellare uno dei due Papi



