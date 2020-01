Mattia Santori vuole abolire i decreti Sicurezza per interessi economici: ora la coop amica lavora meno

Mattia Santori contro Matteo Salvini. Sì, ma solo per comodità. Il leader delle Sardine, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, ha svelato la propria linea politica: "Vogliamo altri vent'anni di salvinismo? Serve discontinuità sui decreti sicurezza rispetto al modo gretto di fare politica di Salvini". Il motivo lo racconta in tv subito dopo: "Abbiamo una cooperativa sociale che per noi ha costruito le famose sardine solidali. Faccio l'esempio di questa cooperativa e dei loro lavoratori assunti". E qui casca l'asino: "Con questi decreti sono stati costretti ad andare via perché sono venuti meno il permesso di soggiorno e le garanzie di rimanere. Adesso fanno parte di quel mare, il mare di quelli che sono diventati invisibili".

Il front-man dei pesciolini, come sottolineato dal Giornale, fa riferimento all'associazione bolognese Vicini d'Istanti nata nel 2017 per favorire l'integrazione dei richiedenti asilo. Organizzazione che collabora anche con la cooperativa Arca di Noè, impegnata a sua volta nel sociale, ma che gestisce anche birrifici, ristoranti, impianti fotovoltaici. Il tutto per un ricavo di oltre sei milioni di euro, così come descritto dai suoi bilanci. Ora sì che si spiega tutto.

Fonte video del 24 dicembre: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev