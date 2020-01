Reddito di cittadinanza, un marocchino distrugge tutto per i soldi in ritardo: il commento di Matteo Salvini

Il Reddito di cittadinanza continua a spaccare in due l'opinione pubblica, ma soprattutto il mondo della politica. Per il premier Giuseppe Conte è tutto bellissimo perché sostiene che grazie alla tessera gialla la povertà assoluta sia calata del 60%, però è innegabile che ci siano tante falle nel sistema, che vengono sfruttate da tanti che lavorano in nero o che vogliono solo i soldi senza alcuna intenzione di essere collocati sul mondo del lavoro.

Intanto in provincia di Padova si registra un episodio assurdo legato al Reddito di cittadinanza: un 39enne marocchino ha sfasciato l'ufficio postale perché il pagamento del sussidio era in ritardo. In particolare ha scatenato la propria ira contro la vetrata, le strumentazioni elettroniche e gli arredi dell'ufficio postale di Piove di Sacco. Tutto ciò perché l'impiegata allo sportello gli aveva comunicato che avrebbe dovuto aspettare qualche giorno in più per poter ritirare i soldi regalati dallo Stato. Una reazione davvero senza giustificazioni, indipendentemente dalla cittadinanza del soggetto in questione. A Matteo Salvini non è sfuggito l'episodio e ha commentato così: "Roba da matti. Però per il Pd il problema è il Decreto Sicurezza...".