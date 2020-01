Giorgia Meloni contro lo straniero ubriaco a Roma: "Basta con il buonismo di sinistra, tolleranza zero"

Uno spiacevole episodio si è verificato nella serata del 7 gennaio a Roma Tiburtina, nei pressi della stazione. Fuori da un ristorante uno straniero ubriaco ha minacciato senza motivo i clienti e ha poi versato birra sulle vetrate del locale, mentre veniva ripreso da una delle persone che stava lavorando all'interno.

L'episodio non è sfuggito ai leader del centrodestra, che si sono scatenati sui social. A partire da Giorgia Meloni, che ha posto l'attenzione sul fatto che "le stazioni italiane sono ormai ritrovo di delinquenti di ogni tipo. Ecco i risultati delle politiche buoniste di sinistra. È ora di riportare in Italia legalità e sicurezza: tolleranza zero e stop zone franche". Anche Matteo Salvini ha commentato l'accaduto: "Cosa vuole fare il Pd? Cancellare il nostro decreto sicurezza. Questi sono pazzi. Mandiamoli via, dall'Emilia Romagna e dal governo, prima che sia troppo tardi".