Gaia e Camilla, il pm dispone la consulenza tecnica: velocità dell'auto e punto d'impatto i quesiti chiave

La procura di Roma vuole vederci chiaro ed è pronta a disporre una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che è costata la vita a Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Giovedì 2 gennaio si è svolto l'interrogatorio di Pietro Genovese, al quale è contestato l'omicidio stradale plurimo per quanto accaduto nella notte tra il 21 ed il 22 dicembre scorso in Corso Francia.

Stamattina, venerdì 3 gennaio, si sono riuniti per oltre un'ora il procuratore aggiunto Nunzia d'Elia ed il pm Roberto Felici: il prossimo passo istruttorio che intendono fare è appunto quello della consulenza tecnica. Quest'ultima servirà per chiarire la velocità con cui procedeva l'auto, il punto preciso di impatto e se le due 16enni si trovassero o meno sulle strisce pedonali. Sono state disposte delle verifiche anche sul corretto funzionamento dei semafori.

Nel video i legali di Genovese: "E' distrutto e affranto dal dolore". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev