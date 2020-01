Papa Francesco, il video precedente di Osho: dal baciamano allo schiaffo, cosa non sopporta il Pontefice

Continua a tenere banco il caso di Papa Francesco. Ha fatto il giro del mondo il video della sua reazione arrabbiata ad una strattonata di una fedele: un gesto che restituisce l'umanità del Pontefice, ma che non evita le critiche, nonostante siano arrivate le scuse ufficiali. Come fa notare sui social Osho, la pagina satirica 'romanesca' molto popolare sul web, già lo scorso marzo Papa Francesco aveva mostrato una certa insofferenza nei confronti dei fedeli per un gesto poco apprezzato: si trattava del baciamano. In quel caso il video era a dir poco esilarante perché il Pontefice ritirava la mano in maniera un po' brusca e Osho immaginava i suoi pensieri.

