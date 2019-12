C'è qualcosa di diverso rispetto al solito nella vicenda dello sbarco dei 32 migranti della nave Alan Kurdi a Pozzallo, in provincia di Ragusa. A dirlo è il sindaco Roberto Ammatuna, che ha espresso il suo parere dopo l'autorizzazione data dal Viminale all'imbarcazione di una ong tedesca: "Non c'è dubbio alcuno che questo sbarco sia stato atipico, non aveva nulla a che fare con le decine di migliaia di immigrati che abbiamo accolto in questi anni".

"Da quelle navi - ha continuato il primo cittadino di Pozzallo - è sempre scesa gente disperata, sporca, con addosso i segni delle torture. Gli immigrati sbarcati dall'Alan Kurdi erano vestiti bene, abbastanza puliti e non affetti da scabbia. È l’aspetto più tangibile che qualcosa sta cambiando, che la guerra in Libia ha assunto connotati esasperati. L’Italia ha il dovere di seguire con molta attenzione la Libia perché si trova di fronte a noi ed è un Paese in cui abbiamo interessi economici strategici - ha concluso Ammatuna - non si può andare avanti con la superficialità dimostrata fino ad oggi".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev