Pietro Genovese e il "gioco del semaforo rosso". La reazione sdegnata della famiglia di Camilla Romagnoli

"È falso". Su Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli si è detto e scritto molto. Ma quello che le famiglie non possono accettare è la notizia del "gioco del semaforo rosso". Una "moda" di molti giovani che nella zona di Ponte Milvio si farebbero riprendere dagli amici mentre attraversano la strada con le auto lanciate a tutta velocità, una dinamica tristemente simile a quanto accaduto alle due compagne di scuola. Ma le due 16enni travolte dal suv di Pietro Genovese su corso Francia, sabato scorso a Roma, non stavano facendo nessuna folle sfida social.











"Il gruppo degli amici di Camilla - spiegano in una nota l'avvocato Cesare Piraino, legale dei Romagnoli - non aveva l'abitudine di svolgere quel fantomatico gioco del semaforo rosso di cui qualcuno ha parlato. Voglio inoltre precisare che mai la signora Romagnoli si è espressa nei termini di cui si è letto in qualche notizia di stampa relativamente agli arresti domiciliari di Pietro Genovese; anzi, sin dal giorno dopo il drammatico incidente, la famiglia Romagnoli e in particolare la mamma di Camilla, ha tenuto a ribadire più volte che loro interesse è solo la giustizia e mai la vendetta".



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, la commozione ai funerali di Gaia e Camilla