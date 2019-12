Gaia e Camilla, l'orrore pochi giorni dopo l'incidente: "il gioco del semaforo rosso", Roma sconcertata

A pochi giorni dal tragico incidente che ha provocato la morte delle due 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, continuano gli attraversamenti irresponsabili su Corso Francia a Roma.











In un video condiviso sui social si vedono due ragazzi attraversare la strada tra le auto che sfrecciano con il semaforo pedonale rosso, proprio accaduto alle due ragazze (ma in quel caso si sarebbe trattato di un semplice azzardo, e non di un folle gioco) travolte e uccise la sera di sabato scorso dal suv di Pietro Genovese, oggi agli arresti domiciliari perché alla guida alterato da alcol e droghe.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev