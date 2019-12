Giugliano, maxi-rissa in piazza al brindisi alla vigilia di Natale: diversi feriti, immagini forti

Siamo a Giugliano, in Campania. Il giorno è il 24 dicembre, la vigilia di Natale. Tutti in piazza per farsi gli auguri con un tradizionale aperitivo. Peccato però che il lieto momento finisca in disgrazia vera. Per motivi ancora da accertare, infatti, è scoppiata una furibonda rissa che ha coinvolto più persone e terrorizzato la folla. Tra colpi proibiti e persone rimaste schiacciate, alla fine sono stati contati diversi feriti e contusi. Per inciso, neppure l'intervento delle forze dell'ordine è riuscita a sedare la rissa, che è proseguita per alcuni lunghi minuti.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev