Marco Cappato assolto per la morte di Dj Fabo: "Ho agito per la libertà di scelta"

Marco Cappato assolto dall'accusa di "aiuto al suicidio" per aver accompagnato dj Fabo, in una clinica svizzera a morire. Applausi alla lettura della sentenza delle corte d'Assise di Milano. "Fabiano Antoniani è stato libero di scegliere di morire con dignità", aveva sottolineato nella requisitoria il pm. "Ho agito per la libertà di scelta", ha spiegato in aula l'esponente dei radicali.