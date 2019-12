Matteo Salvini, Ocean Viking a Taranto: "Pensano a voi solo per gli immigrati. Ecco i numeri degli sbarchi"

Il governo pensa a Taranto solo per far sbarcare gli immigrati". Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro degli Interni, commenta così il via libera dell'esecutivo allo sbarco della Ocean Viking, nave ong con 159 migranti a bordo. Stando a Viminale e Palazzo Chigi, Francia, Germania e Portogallo sarebbero pronti ad accoglierli, ma intanto resteranno in Italia.





"Invece di risolvere i problemi di salute e lavoro - incalza Salvini, riferendosi tra le altre cose alla crisi dell'ex Ilva con migliaia di dipendenti a rischio esubero -, il governo si ricorda di Taranto solo quando deve fare sbarcare immigrati. Vergogna! Anche a dicembre gli sbarchi aumentano rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Da settembre a oggi, considerando gli immigrati in arrivo a Taranto, hanno raggiunto l'Italia 6.249 persone. Negli otto mesi precedenti, con la Lega al governo e condizioni meteo più favorevoli per le partenze, gli arrivi erano stati 4.976. È il governo sbarchi, tasse e manette - conclude Salvini - che però esulta per i circa 400 ricollocamenti all'estero. Complici o incapaci?".



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini annuncia "barricate" in difesa del Decreto sicurezza