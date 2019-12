Matteo Salvini insultato da uno straniero a Pescara: "Complimenti...", interviene anche la sicurezza

Matteo Salvini è il bersaglio preferito da tutti. Anche a ridosso della Vigilia di Natale, il leader leghista viene insultato. Girando a Pescara tra le vie del tradizionale mercato nella zona di Portanuova, uno straniero lo prende di mira: "Complimenti, hai vinto" dice ironico con tanto di stretta di mano per poi chiosare: "Grande pezzo di m…" e tanti altri insulti, tanto da costringere gli uomini vicini a Salvini ad allontanarlo.

Ma gli scontri non sono finiti qui, perché a mettersi in mezzo c'è anche una decina di giovani, quasi assimilabili alle ormai note Sardine: "Basta con la politica dell'odio" e poi ecco che ha inizio il solito coro di Bella ciao, subito smorzato dalle urla di centinaia di sostenitori e dei simpatizzanti della Lega. Erano infatti in numerosissimi ad appellarsi all'ex ministro: "Aiutaci, Pescara fa schifo".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev